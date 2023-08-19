Под Киевом загорелся склад криминалистического центра МВД

Загорелся склад, который находится на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины около Киевской окружной дороги. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко 19 августа, в субботу.

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Он призвал жителей не приближаться к месту возгорания.

Пока уточняются причины возникновения пожара, отметил Клименко.

«Но это точно не прилет», – цитируют его «Известия».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицы Украины после неустановленных взрывов, напоминает «Радиоточка НСН»

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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