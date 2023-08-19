Под Киевом загорелся склад криминалистического центра МВД
19 августа 202312:53
Загорелся склад, который находится на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины около Киевской окружной дороги. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко 19 августа, в субботу.
Он призвал жителей не приближаться к месту возгорания.
Пока уточняются причины возникновения пожара, отметил Клименко.
«Но это точно не прилет», – цитируют его «Известия».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицы Украины после неустановленных взрывов, напоминает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для российских туристов могут в будущем отменить визы в КНР
- Российская хаски-ферма на Шпицбергене ищет каюра с зарплатой от 100 тысяч рублей
- Пожар вспыхнул в московском центре акушерства и гинекологии
- ВСУ попытались коптерами атаковать военный аэродром в Новгородской области
- ФСБ задержала женщину-информатора ВСУ в ЛНР
- ВС РФ разгромили украинский отряд в 150 человек на левом берегу Днепра
- Под Киевом загорелся склад криминалистического центра МВД
- Россиянам рассказали о повышении пенсий в сентябре
- Сенатор Карасин: Беррель – «интеллектуальный пигмей»
- Кличко заявил о пожаре после взрывов в Киеве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru