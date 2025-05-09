Более миллиона человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петербурге

Около 1,1 миллиона человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое впервые с 2022 года прошло в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Мероприятие состоялось на Невском проспекте 9 мая. По данным властей, в шествии участвовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Губернатор отметил, что возвращение «Бессмертного полка» на главную улицу Петербурга стало важным событием для горожан, сохранивших память о своих предках — участниках Великой Отечественной войны.