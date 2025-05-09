Более миллиона человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петербурге
Около 1,1 миллиона человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое впервые с 2022 года прошло в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского правительства.
Мероприятие состоялось на Невском проспекте 9 мая. По данным властей, в шествии участвовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Губернатор отметил, что возвращение «Бессмертного полка» на главную улицу Петербурга стало важным событием для горожан, сохранивших память о своих предках — участниках Великой Отечественной войны.
Беглов прошел в колонне с портретами своего отца, ветерана нескольких войн Дмитрия Беглова, и дяди — Героя Советского Союза Валентина Беглова, погибшего в 1945 году при штурме Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).
Участники шествия несли фотографии родственников — фронтовиков, тружеников тыла и защитников блокадного Ленинграда. Среди прошедших по Невскому проспекту были ветераны специальной военной операции с семьями, почетные граждане города, а также представители общественных, религиозных и национальных объединений, передает «Радиоточка НСН».
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