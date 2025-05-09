Режиссер Кустурица и актер Сигал посетили Парад Победы в Москве

Всего на парад, посвященный 80-летию Победы, в Москву прибыли лидеры 29 государств. Так, на Красной площади побывали глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, монгольский лидер Ухнагийн Хурэлсух и другие политики.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что бывшая учительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич побывала на Параде Победы на Красной площади в Москве.