Режиссер Кустурица и актер Сигал посетили Парад Победы в Москве
9 мая сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, посетили Парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, на трибунах также присутствовало много других деятелей культуры, в том числе российский актер Владимир Машков.
Всего на парад, посвященный 80-летию Победы, в Москву прибыли лидеры 29 государств. Так, на Красной площади побывали глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, монгольский лидер Ухнагийн Хурэлсух и другие политики.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что бывшая учительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич побывала на Параде Победы на Красной площади в Москве.
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