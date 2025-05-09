Фицо отверг критику ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у представителей Евросоюза нет оснований осуждать его поездку в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом он сообщил в социальных сетях, комментируя реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.
По словам Фицо, представитель Еврокомиссии не обладает полномочиями вмешиваться в действия главы правительства суверенного государства, особенно когда речь идет о визите, направленном на укрепление конструктивного подхода к европейской повестке.
Он подчеркнул, что прибыл в Москву, чтобы отдать дань памяти более чем 60 тысячам советских солдат, погибших при освобождении Словакии во время Второй мировой войны.
Премьер также раскритиковал линию ЕС, которую он охарактеризовал как движение в сторону «нового железного занавеса», и усомнился в эффективности дипломатии, если лидеры государств будут избегать прямого диалога из-за расхождений во взглядах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru