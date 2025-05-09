Фицо отверг критику ЕС за визит в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у представителей Евросоюза нет оснований осуждать его поездку в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом он сообщил в социальных сетях, комментируя реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

По словам Фицо, представитель Еврокомиссии не обладает полномочиями вмешиваться в действия главы правительства суверенного государства, особенно когда речь идет о визите, направленном на укрепление конструктивного подхода к европейской повестке.