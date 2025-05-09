Путин обратил внимание на спортивную походку Роберта Фицо

Фицо прилетел в Москву 8 мая. Он должен был прибыть еще раньше, однако страны Балтии в последний момент закрыли свое воздушное пространство для пролета его спецборта. В связи с этим маршрут премьера Словакии проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Политик также говорил, что получал угрозы из-за решения приехать в Москву к 9 Мая.

Ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин показал самую большую в истории парковку Aurus, образовавшуюся у Кремля 9 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».