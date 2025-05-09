НАФИ: Самым известным автором произведений о ВОВ стал Шолохов
В России самым известным писателем, который создавал произведения о Великой Отечественной войне, назвали Михаила Шолохова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аналитического центра НАФИ.
Его имя знают 80% граждан. По мнению россиян, в ТОП-5 самых известных писателей, создававших произведения о ВОВ, также вошли Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%). При этом наиболее популярной книгой о войне россияне признали «А зори здесь тихие» — 84%.
В преддверии Дня Победы центр совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ» провел исследование, посвященное уровню осведомленности россиян о поэтах и писателях, создававших военные произведения. По данным источника, почти каждый третий опрошенный (31%) читал или слушал книгу о Великой Отечественной войне за последний год.
Между тем, из 23 предложенных книг участники опроса узнали в среднем 12. Наиболее известными произведениями стали «Они сражались за Родину» (81%), «Василий Теркин» (80%), «Сын полка» (78%) и «Судьба человека» (76%).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что книжный сервис «Литрес» в честь 80-летия Победы выпустил серию аудиоисторий о писателях-фронтовиках.
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