НАФИ: Самым известным автором произведений о ВОВ стал Шолохов

В России самым известным писателем, который создавал произведения о Великой Отечественной войне, назвали Михаила Шолохова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аналитического центра НАФИ.

Его имя знают 80% граждан. По мнению россиян, в ТОП-5 самых известных писателей, создававших произведения о ВОВ, также вошли Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%). При этом наиболее популярной книгой о войне россияне признали «А зори здесь тихие» — 84%.