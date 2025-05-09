Арбенина сыграет в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков

Российская певица и рок-музыкант Диана Арбенина примет участие в спектакле «Минуту назад», в основу которого легли произведения советских поэтов-фронтовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра, режиссера Никиту Михалкова.

Спектакль пройдет в Москве 9 мая в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

«Думаю, абсолютно правильным было пригласить для участия талантливого человека Диану Арбенину, чьи вокальные способности известны всем, но лично я всегда видел в ней еще и очень хорошую драматическую актрису», - сказал худрук.

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По словам Михалкова, спектакль к 80-летию Великой Победы приготовили выпускники его академии, которые сейчас работают в этом театре. Режиссер также поблагодарил певицу за то, что она согласилась принять участие в спектакле «Мастерской».

Ранее Диана Арбенина опровергла информацию о проведении зарубежных гастролей музыкального коллектива «Ночные снайперы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаТеатрМузыкаМузыкантыДиана Арбенина

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