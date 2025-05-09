Арбенина сыграет в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков

Российская певица и рок-музыкант Диана Арбенина примет участие в спектакле «Минуту назад», в основу которого легли произведения советских поэтов-фронтовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра, режиссера Никиту Михалкова.

Спектакль пройдет в Москве 9 мая в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова».

«Думаю, абсолютно правильным было пригласить для участия талантливого человека Диану Арбенину, чьи вокальные способности известны всем, но лично я всегда видел в ней еще и очень хорошую драматическую актрису», - сказал худрук.