Зеленский сообщил о поиске площадки для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет консультации с рядом стран, которые могут стать площадками для его встречи с российским лидером. В числе возможных посредников он назвал Турцию, государства Европы и Персидского залива.
По словам Зеленского, Украина готова к переговорам, однако дальнейшие шаги будут зависеть от позиции мировых лидеров, прежде всего США. Американский спецпосланник Стив Уиткофф подтвердил, что на этой неделе пройдут новые консультации по урегулированию конфликта.
Ранее после саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его замыслу, переговоры сначала должны пройти в двустороннем формате, а затем — с его участием.
Одним из вероятных мест саммита СМИ называют Венгрию, интерес к проведению в которой выразил премьер-министр Виктор Орбан, передает «Радиоточка НСН».
