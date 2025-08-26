В Приморье дефицит топлива может сохраниться до осени

В Приморском крае зафиксирован острый дефицит топлива и рост цен на автозаправках из-за перебоев с поставками горючего. По словам доктора экономических наук Андрея Кореня, кризис носит разовый характер и может быть преодолен уже осенью, сообщает «ФедералПресс».

Эксперт отметил, что ситуация возникла из-за снижения объемов производства и отсутствия резервов, которые компании не создавали, стремясь сократить издержки. По его словам, речь идет не о системном или циклическом кризисе, а о краткосрочном сбое.