В Приморье дефицит топлива может сохраниться до осени

В Приморском крае зафиксирован острый дефицит топлива и рост цен на автозаправках из-за перебоев с поставками горючего. По словам доктора экономических наук Андрея Кореня, кризис носит разовый характер и может быть преодолен уже осенью, сообщает «ФедералПресс».

Эксперт отметил, что ситуация возникла из-за снижения объемов производства и отсутствия резервов, которые компании не создавали, стремясь сократить издержки. По его словам, речь идет не о системном или циклическом кризисе, а о краткосрочном сбое.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина

При этом в долгосрочной перспективе возможно усиление монополизации рынка: нефтетрейдерам, как предполагает Корень, могут негласно позволить переложить часть расходов на потребителей.

Однако вероятность полномасштабного топливного кризиса эксперт считает крайне низкой, поскольку защита ключевых НПЗ от атак беспилотников постепенно усиливается, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТопливоБензин

