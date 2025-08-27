Беспилотник протаранил жилой дом в Ростове-на-Дону

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Mash.

Жилой дом поврежден при нейтрализации беспилотника в Петербурге

В результате загорелась крыша четырёхэтажного здания на улице Московской. Жители выбегали из квартир без одежды.

Дорогу оцепили сотрудники полиции. По городу звучат сирены.

Тем временем, в Белгородской области зафиксировали атаки дронов на 10 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
