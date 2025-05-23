МИД России пообещал ответ на массированные атаки ВСУ
В МИД России заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
В ведомстве подчеркнули, что в ответных действиях будут затронуты исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Российское внешнеполитическое ведомство назвало атаки «варварскими террористическими акциями, совершенными киевским режимом» в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых переговоров между Москвой и Киевом.
В министерстве отметили, что Киев стремится помешать реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле 16 мая, включая масштабный обмен военнопленными, который в настоящий момент продолжается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru