МИД России пообещал ответ на массированные атаки ВСУ

В МИД России заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

В ведомстве подчеркнули, что в ответных действиях будут затронуты исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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Российское внешнеполитическое ведомство назвало атаки «варварскими террористическими акциями, совершенными киевским режимом» в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых переговоров между Москвой и Киевом.

В министерстве отметили, что Киев стремится помешать реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле 16 мая, включая масштабный обмен военнопленными, который в настоящий момент продолжается, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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