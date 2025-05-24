МО: ВС РФ ударили по выпускающему ракеты и БПЛА заводу в Киеве
Российские войска ударили по заводу в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Согласно данным военкоров, речь идет о предприятии «Антонов». Они писали, что в результате удара на заводе начался крупный пожар.
В ведомстве рассказали, что атака на этот объект, на центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot», велась с помощью ракет «Искандер» и БПЛА. Украинские СМИ писали, что всего по предприятиям было выпущено 14 ракет и свыше 250 беспилотников.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь и утро 24 мая российские силы ПВО сбили 94 украинских беспиотника над регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru