Трамп указал на ответственность Зеленского за отсутствие прогресса в мирном процессе.

«‎Надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией»‎, — заявил глава государства. Президент США заявил о нежелании вводить ограничительные меры ради достижения мира. Трамп также указал на ответственность президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие прогресса в мирном процессе.

Отмечается, что Москва поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо обоюдное согласие сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

