Трамп указал на ответственность Зеленского за отсутствие прогресса в мирном процессе.
Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает урегулировать конфликт вокруг Украины в кратчайшие сроки, сообщают «Известия».
«Надеюсь, мы очень быстро решим вопросы и по Газе, и по Украине с Россией», — заявил глава государства. Президент США заявил о нежелании вводить ограничительные меры ради достижения мира. Трамп также указал на ответственность президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие прогресса в мирном процессе.
Отмечается, что Москва поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо обоюдное согласие сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
