В Белгородской области зафиксировали атаки дронов на 10 населенных пунктов
Украинские беспилотники атаковали 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику на парковке предприятия, а в селе Муром сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. В хуторе Церковный дрон атаковал сельхозпредприятие.
В Валуйском округе повреждены восемь частных домов, две надворные постройки, два легковых автомобиля и сельхозтехника.
В Грайворонском округе в посёлке Хотмыжск дрон уничтожил легковой автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области зафиксировали атаки дронов на 10 населенных пунктов
- «Домашка для учителей»: Кого коснутся новые нормы Минпросвещения
- США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца года
- Трамп пообещал добиваться смертной казни за убийства в Вашингтоне
- В Калининграде осудили мужчину за взятку сотруднику ФСБ
- В жилом доме на улице Стойкости в Петербурге произошел взрыв газа
- Сийярто заявил, что атаки на «Дружбу» невозможны без согласования Киева с ЕС
- СМИ: США связали гарантии безопасности Украине с отправкой европейских войск
- Глава СПЧ Фадеев: Денонсация Европейской конвенции не узаконит пытки в России
- Трансплантолог раскрыл, какие органы человеку могут подарить животные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru