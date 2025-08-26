В Белгородской области зафиксировали атаки дронов на 10 населенных пунктов

Украинские беспилотники атаковали 10 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино FPV-дрон ударил по грузовику на парковке предприятия, а в селе Муром сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. В хуторе Церковный дрон атаковал сельхозпредприятие.

В Белгородской области на фугасе подорвался автомобиль, ранены двое

В Валуйском округе повреждены восемь частных домов, две надворные постройки, два легковых автомобиля и сельхозтехника.

В Грайворонском округе в посёлке Хотмыжск дрон уничтожил легковой автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры