Трамп исключил возможность мировой войны из-за Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не приведет к третьей мировой войне. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам американского лидера, Москва поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо обоюдное согласие сторон.