Трамп исключил возможность мировой войны из-за Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не приведет к третьей мировой войне. Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По словам американского лидера, Москва поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо обоюдное согласие сторон.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжает работу над поиском решений, которые позволят завершить конфликт дипломатическим путем.
Дональд Трамп не раз использовал тему «третьей мировой войны» в своих заявлениях о конфликте на Украине. Трамп неоднократно заявлял, что его главная цель — «остановить убийства и не допустить мировой войны». Он подчеркивает, что США должны играть роль посредника и сосредоточиться на переговорах, а не военном участии, передает «Радиоточка НСН».
