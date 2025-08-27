В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0
27 августа 202500:06
В Дагестане произошло землетрясение, сообщает Telegram-канал Baza.
Магнитуда подземных толчков составила 6,0 баллов. Колебания земной коры произошли в Каспийском море, недалеко от Дербента.
В Махачкале люди выбежали на улицу. Толчки ощущались в некоторых регионах Азербайджана и в Тбилиси.
Ранее Камчатке предрекли новые мощные землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
