В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Дагестане произошло землетрясение, сообщает Telegram-канал Baza.

В Турции зафиксировали свыше 1200 афтершоков после землетрясения

Магнитуда подземных толчков составила 6,0 баллов. Колебания земной коры произошли в Каспийском море, недалеко от Дербента.

В Махачкале люди выбежали на улицу. Толчки ощущались в некоторых регионах Азербайджана и в Тбилиси.

Ранее Камчатке предрекли новые мощные землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры