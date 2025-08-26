Трамп пригрозил санкциями и тарифами, если урегулирование по Украине затянется

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить «серьезные экономические меры», если его не устроят темпы переговорного процесса по Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам главы государства, речь может идти о введении «санкций и сильных тарифов, которые дорого обойдутся России и Украине». Трамп подчеркнул, что рассчитывает увидеть прогресс и заключение сделки.

Трамп исключил возможность мировой войны из-за Украины

Американский лидер также раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот ошибочно внушил Киеву веру в возможность справиться с «противником в 15 раз больше».

Ранее на саммите в Аляске Трамп и Владимир Путин отметили перспективы мирного урегулирования, а сам президент США подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит от позиции Киева, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
