СМИ: Запад обсуждает отправку на Украину 4-5 бригад в рамках «коалиции желающих»
На Западе обсуждается идея развертывания на Украине 4-5 бригад многонациональных сил для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, речь идет о подразделениях, которые может предоставить «коалиция желающих», а также о «стратегических вспомогательных средствах» из США.
Ермак отметил, что встреча Владимира Зеленского и лидеров ЕС с Дональдом Трампом в Белом доме помогла прояснить детали будущих гарантий безопасности, включая закупки американского оружия через европейские финансовые механизмы.
Ранее Bloomberg сообщал, что гарантии безопасности для Киева будут базироваться на работе «коалиции желающих», а Трамп подчеркнул, что не стал бы сравнивать эти меры с действующими обязательствами НАТО. Ермак уточнил, что поддержка Запада будет сочетать военные, политические и экономические элементы, передает «Радиоточка НСН».
