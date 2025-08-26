СМИ: Запад обсуждает отправку на Украину 4-5 бригад в рамках «коалиции желающих»

На Западе обсуждается идея развертывания на Украине 4-5 бригад многонациональных сил для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, речь идет о подразделениях, которые может предоставить «коалиция желающих», а также о «стратегических вспомогательных средствах» из США.