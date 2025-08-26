СМИ: Запад обсуждает отправку на Украину 4-5 бригад в рамках «коалиции желающих»

На Западе обсуждается идея развертывания на Украине 4-5 бригад многонациональных сил для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, речь идет о подразделениях, которые может предоставить «коалиция желающих», а также о «стратегических вспомогательных средствах» из США.

«Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину

Ермак отметил, что встреча Владимира Зеленского и лидеров ЕС с Дональдом Трампом в Белом доме помогла прояснить детали будущих гарантий безопасности, включая закупки американского оружия через европейские финансовые механизмы.

Ранее Bloomberg сообщал, что гарантии безопасности для Киева будут базироваться на работе «коалиции желающих», а Трамп подчеркнул, что не стал бы сравнивать эти меры с действующими обязательствами НАТО. Ермак уточнил, что поддержка Запада будет сочетать военные, политические и экономические элементы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
