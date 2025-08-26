В России представили материал для быстрого заживления ран

Российские ученые разработали инновационный материал, который способен ускорять заживление ран и снижать образование рубцов. Презентация прошла на пресс-конференции, организованной «Россией сегодня», сообщает NEWS.ru.

Новая технология основана на системе микрокамер из полимеров. Материал выполнен в виде тонкой пленки, которая сохраняет структуру даже при растяжении.

Российские ученые нашли способ замедлить старение

При воздействии лазера видно, как полимерные структуры постепенно выделяют активные вещества, стимулирующие восстановление тканей.

Разработчики отмечают, что материал прост в производстве, доступен по себестоимости и может наноситься на разные типы поверхностей, что делает его перспективным для медицинского применения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры