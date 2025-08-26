В России представили материал для быстрого заживления ран
Российские ученые разработали инновационный материал, который способен ускорять заживление ран и снижать образование рубцов. Презентация прошла на пресс-конференции, организованной «Россией сегодня», сообщает NEWS.ru.
Новая технология основана на системе микрокамер из полимеров. Материал выполнен в виде тонкой пленки, которая сохраняет структуру даже при растяжении.
При воздействии лазера видно, как полимерные структуры постепенно выделяют активные вещества, стимулирующие восстановление тканей.
Разработчики отмечают, что материал прост в производстве, доступен по себестоимости и может наноситься на разные типы поверхностей, что делает его перспективным для медицинского применения, передает «Радиоточка НСН».
