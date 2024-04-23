СМИ: В Киеве были слышны взрывы

В Киеве слышны взрывы, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».

СМИ: в Харьковской области прогремели взрывы

Это случилось на фоне воздушной тревоги.

Тревога в украинской столице была объявлена в 3:33 мск. Также сирены звучат в Киевской и Николаевской областях.

Ранее в Одессе произошел новый мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаКиев

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