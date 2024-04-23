СМИ: В Киеве были слышны взрывы
23 апреля 202404:01
В Киеве слышны взрывы, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».
Это случилось на фоне воздушной тревоги.
Тревога в украинской столице была объявлена в 3:33 мск. Также сирены звучат в Киевской и Николаевской областях.
Ранее в Одессе произошел новый мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru