СМИ: В Одессе произошел новый мощный взрыв
23 апреля 202402:42
Новый мощный взрыв произошел в Одессе, сообщает «Зеркало недели».
По данным издания, в области объявлена тревога о воздушном нападении.
До этого о взрывах в Одессе сообщалось в ночь на 23 апреля. Тревога о воздушном нападении объявлена в настоящее время в Киевской, Одесской и Николаевской областях Украины.
Ранее стало известно, что складские помещения и сельскохозяйственная техника повреждены в Одесской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Киеве были слышны взрывы
- Госдеп: На Украине были случаи похищений, пыток и незаконных арестов
- Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи
- СМИ: В Одессе произошел новый мощный взрыв
- СМИ: Новый пакет помощи Украине будет «больше обычного»
- Кремль: Переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны
- В Венгрии пообещали блокировать выделение ЕС Украине военной помощи
- В США призвали к размещению европейских войск на Украине
- В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями избил подростков
- Литва передаст Киеву радары для систем ПВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru