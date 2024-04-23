СМИ: В Одессе произошел новый мощный взрыв

По данным издания, в области объявлена тревога о воздушном нападении.

До этого о взрывах в Одессе сообщалось в ночь на 23 апреля. Тревога о воздушном нападении объявлена в настоящее время в Киевской, Одесской и Николаевской областях Украины.

Ранее стало известно, что складские помещения и сельскохозяйственная техника повреждены в Одесской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

