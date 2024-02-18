СМИ: в Харьковской области прогремели взрывы

На Украине в Харьковской области произошел взрыв, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Львове

Это случилось на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях на Украине.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраина

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