СМИ: В Киеве боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Западные чиновники встревожились после заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа, в котором он отказал экс-госсекретарю Майку Помпео в какой-либо должности в готовящейся администрации, сообщает The Economist.

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После этого на Западе стали беспокоиться, что Трамп проведет мирные переговоры с Москвой по формуле сенатора от Огайо, будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, по которой Украина лишится шанса на членство в НАТО.

Это позволит России сохранить 18% украинской территории, которые она в настоящее время занимает. Издание отмечает, что на Западе ждут серьезных изменений после прихода Трампа к власти.

Ранее стало известно, что в окружении президента Украины началась зачистка документации по военным расходам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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