СМИ: В Киеве боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса
Западные чиновники встревожились после заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа, в котором он отказал экс-госсекретарю Майку Помпео в какой-либо должности в готовящейся администрации, сообщает The Economist.
После этого на Западе стали беспокоиться, что Трамп проведет мирные переговоры с Москвой по формуле сенатора от Огайо, будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, по которой Украина лишится шанса на членство в НАТО.
Это позволит России сохранить 18% украинской территории, которые она в настоящее время занимает. Издание отмечает, что на Западе ждут серьезных изменений после прихода Трампа к власти.
Ранее стало известно, что в окружении президента Украины началась зачистка документации по военным расходам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Немецкого депутата Моосдорфа могут уволить из-за почетного звания в Гнесинке
- Адвокат Хотина заявил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля
- СМИ: В Киеве боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса
- Госдеп: Военные КНДР участвуют в боях против ВСУ
- Шаман заплакал на сцене в Липецке
- Сенат США: Украина не сможет победить в конфликте с Россией
- СМИ: Выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года
- Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта вокруг Украины
- Кандидат на пост главы евродипломатии считает законными претензии РФ по ее активам
- Российские войска продвинулись вглубь Курахово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru