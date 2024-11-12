СМИ: Трамп может отомстить Зеленскому из-за его связей с семьей Байдена
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера во время переговоров из-за его тесной связи с семьей действующего американского президента Джо Байдена, сообщает DikGAZETE.
По данным издания, в украинском вопросе Трамп учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит Зеленскому об этом сотрудничестве с Хантером Байденом.
В этом случае президент Украины бежит из страны в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание.
Таким образом, Трамп сумеет отомстить и Байдену, который тесно сотрудничает с Зеленским.
Ранее стало известно, что в окружении президента Украины началась зачистка документации по военным расходам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru