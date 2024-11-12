По данным издания, в украинском вопросе Трамп учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит Зеленскому об этом сотрудничестве с Хантером Байденом.

В этом случае президент Украины бежит из страны в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание.

Таким образом, Трамп сумеет отомстить и Байдену, который тесно сотрудничает с Зеленским.

Ранее стало известно, что в окружении президента Украины началась зачистка документации по военным расходам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

