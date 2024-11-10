Рогов: Зеленский зачищает документы по военным расходам на фоне победы Трампа
В окружении президента Украины Владимира Зеленского началась зачистка документации по военным расходам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Он рассказал, что речь идет о документах, которые связаны с поставками оружия, боеприпасов и выделения средств. По словам Рогова, так украинские власти хотят скрыть махинации и избавиться от доказательств воровства денег.
Политик отметил, что Киев опасается начала ревизии всех военных поставок со стороны США после победы на выборах нового президента Дональда Трампа.
Ранее Владимир Рогов назвал слова экс-президент Украины Петра Порошенко о «красных линиях» для Зеленского и Трампа «клоунадой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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