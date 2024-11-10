В окружении президента Украины Владимира Зеленского началась зачистка документации по военным расходам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Он рассказал, что речь идет о документах, которые связаны с поставками оружия, боеприпасов и выделения средств. По словам Рогова, так украинские власти хотят скрыть махинации и избавиться от доказательств воровства денег.