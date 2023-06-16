СМИ: В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию
Всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов объявлена в Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом сообщило издание «Западный курьер».
Отмечается, что начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус 13 июня подписал документ «О проведении всеобщей мобилизации». В нем, в частности, говорится, что за уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане будут нести административную и уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что из подконтрольной Украине части Херсонской области начали забирать на службу мужчин во время получения гуманитарной помощи. По его словам, с июня во все призывные пункты поступило распоряжение «по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru