В США представили мирный план по Украине

Бывший эксперт Пентагона, член Республиканской партии США Дэвид Пайн представил свой план урегулирования на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Myśl Polska.

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План предусматривает подписание мирного соглашения, которое закрепляет произошедшие в ходе конфликта территориальные изменения. Пайн призвал руководство США обратиться к Украине и сообщить, что реализация инициативы уже запущена.

«Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», - сказал бывший эксперт Пентагона.

Пайн считает, что без военной и финансовой поддержки Киев не сможет продолжать конфликт с Россией. Украине придется признать территориальные потери, отметил эксперт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что западные страны ведут активные переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но не афишируют их, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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