Трамп заявил, что готов приступить ко второй стадии санкций против России

В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что готов приступить ко второму этапу введения санкций против России в связи с конфликтом на Украине.

Ранее сегодня глава Национального экономического совета при президенте Кевин Хассет в эфире телеканала CBS сообщил, что администрация США в ближайшее время проведёт внутреннее обсуждение возможности расширения санкционного давления на Россию. Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, будет принимать лично Трамп.

Также ранее сегодня министр финансов США Скотт Бессент призвал Европейский союз присоединиться к Вашингтону и совместно ввести новые санкции против России.

Ранее сообщалось, что Трамп опасается, что принятие мер против России может сорвать переговоры по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».