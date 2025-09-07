Арестованному в Москве чемпиону мира по тхэквондо предъявили четыре обвинения

В документе указано, что спортсмена обвиняют в совершении четырёх преступлений в составе организованной преступной группы.

По версии следствия, организатор группировки привлёк к преступной деятельности оперуполномоченных одного из отделов полиции, а также Четинбага. Далее он начал искать лиц, занимающихся криптовалютами и располагающих крупными денежными средствами. Четинбаг, используя личные связи, организовывал встречи с потенциальными жертвами и информировал об этом других участников банды.

Члены группы, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, запугивали пострадавших, угрожая им проведением оперативных мероприятий, доставкой в отдел полиции и задержанием якобы за участие в террористической деятельности и другие тяжкие преступления. После этого у жертв вымогали деньги под предлогом «уладить» ситуацию и избежать уголовной ответственности. Все пострадавшие оказались жители Москвы. Общая сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

Четинбага арестовали в Москве 6 сентября. Позже стало известно, что спортсмен был объявлен в розыск 28 августа и пытался скрыться от следствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

