США ужесточили правила оформления виз для россиян и всего мира

Ранее подать документы и пройти интервью можно было в любом дипломатическом представительстве США, независимо от места жительства. Теперь правило стало более строгим и заявители смогут пройти собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Для граждан России в качестве пунктов подачи заявления указаны Астана (Казахстан) и Варшава (Польша). Такие же ограничения касаются ещё 16 стран, включая Беларусь и Украину. Жителям Беларуси рекомендовано обращаться в посольства США в Вильнюсе (Литва) и Варшаве (Польша), украинцам — в Кракове (Польша) и Варшаве (Польша).

При этом россияне, имеющие постоянное место жительства за пределами России, могут подавать заявления в других странах, но должны быть способны доказать постоянное проживание в этой стране.

Ранее в китайском МИД заявили, что с 15 сентября 2025 года начнёт действовать пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».