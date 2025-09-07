США ужесточили правила оформления виз для россиян и всего мира
США обновили правила подачи заявлений на неиммиграционные визы. Об этом сообщает Госдеп.
Ранее подать документы и пройти интервью можно было в любом дипломатическом представительстве США, независимо от места жительства. Теперь правило стало более строгим и заявители смогут пройти собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.
Для граждан России в качестве пунктов подачи заявления указаны Астана (Казахстан) и Варшава (Польша). Такие же ограничения касаются ещё 16 стран, включая Беларусь и Украину. Жителям Беларуси рекомендовано обращаться в посольства США в Вильнюсе (Литва) и Варшаве (Польша), украинцам — в Кракове (Польша) и Варшаве (Польша).
При этом россияне, имеющие постоянное место жительства за пределами России, могут подавать заявления в других странах, но должны быть способны доказать постоянное проживание в этой стране.
Ранее в китайском МИД заявили, что с 15 сентября 2025 года начнёт действовать пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru