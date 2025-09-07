Богомаз: Два человека ранены в Климове при атаке дронов-камикадзе ВСУ

Два местных жителя ранены в поселке Климово Климовского района Брянской области в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель

По информации губернатора, пострадавшие мужчины были доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Губернатор уточнил, что в результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого строения. Возгорание в настоящее время ликвидировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские дроны-камикадзе нанесли удар по селу Каменский Хутор этом же районе. Тогда погиб один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

