Сборная России по футболу разгромила команду Катара в товарищеском матче
Сборная России одержала победу над командой Катара со счётом 4:1 в гостевом товарищеском матче, который прошёл на стадионе «Аль-Садд» в городе Эр-Райян.
В составе российской команды отличились: Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). Единственный гол Катара на 62-й минуте забил Акрам Афиф.
По данным рейтинга ФИФА, сборная Катара занимает 53-е место, российская команда — 35-е.
Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и национальные сборные были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации вокруг Украины. В связи с этим россияне проводят только товарищеские матчи с командами, не входящими в европейскую зону.
В 2025 году команда сыграла серию встреч: победы над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0), ничья с Нигерией (1:1), победа над Белоруссией (4:1) и «сухая» ничья с Иорданией (0:0). Следующий матч сборная России проведёт 10 октября в Волгограде против команды Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
