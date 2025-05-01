Жительницу Владивостока задержали за порчу памятника павшим в ВОВ в Приморье

Жительницу Владивостока задержали по подозрению в порче памятника павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

Инцидент произошел 1 мая в поселке Заводской, где неизвестная женщина нанесла краской надписи на стелу, возведенную в память о жителях Артема, погибших в войне.

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Как сообщила полиция, в результате расследования было установлено, что преступление совершила женщина 1987 года рождения. Ее личность была выявлена сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему, и она была задержана.

После инцидента Следственный комитет региона возбудил уголовное дело за повреждение памятника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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