Жительницу Владивостока задержали за порчу памятника павшим в ВОВ в Приморье

Жительницу Владивостока задержали по подозрению в порче памятника павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

Инцидент произошел 1 мая в поселке Заводской, где неизвестная женщина нанесла краской надписи на стелу, возведенную в память о жителях Артема, погибших в войне.