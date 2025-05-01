Жительницу Владивостока задержали за порчу памятника павшим в ВОВ в Приморье
Жительницу Владивостока задержали по подозрению в порче памятника павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.
Инцидент произошел 1 мая в поселке Заводской, где неизвестная женщина нанесла краской надписи на стелу, возведенную в память о жителях Артема, погибших в войне.
Как сообщила полиция, в результате расследования было установлено, что преступление совершила женщина 1987 года рождения. Ее личность была выявлена сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему, и она была задержана.
После инцидента Следственный комитет региона возбудил уголовное дело за повреждение памятника, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительницу Владивостока задержали за порчу памятника павшим в ВОВ в Приморье
- СМИ: Уиткофф отказался от предложения стать советником по нацбезопасности
- «Интервидение» соберет 25 стран, обсуждается участие США и Европы
- СМИ: США ожидают ратификации ресурсной сделки с Украиной в течение недели
- Белый дом: США и Украина подписали сделку по природным ресурсам и созданию фонда
- США и Иран отложили новый раунд переговоров по ядерной сделке
- Россияне назвали пикники главной тратой на майские праздники
- СМИ: США и Украина в рамках сделки по ресурсам подписали три документа
- Вучич подтвердил визит в Москву на 9 Мая, несмотря на давление ЕС
- МИД России исключил возможность возвращения Украины к границам 1991 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru