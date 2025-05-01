Белый дом: США и Украина подписали сделку по природным ресурсам и созданию фонда

США и Украина подписали соглашение, которое охватывает совместные проекты в области природных ресурсов, включая минералы, углеводороды и развитие сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщили в Белом доме.

По условиям соглашения, если США решат приобретать эти ресурсы, они получат право первоочередного выбора или смогут назначить покупателя по своему усмотрению.