Белый дом: США и Украина подписали сделку по природным ресурсам и созданию фонда
США и Украина подписали соглашение, которое охватывает совместные проекты в области природных ресурсов, включая минералы, углеводороды и развитие сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщили в Белом доме.
По условиям соглашения, если США решат приобретать эти ресурсы, они получат право первоочередного выбора или смогут назначить покупателя по своему усмотрению.
В администрации американского президента подчеркнули, что экономическая безопасность тесно связана с национальной безопасностью, добавив, что это мера предосторожности, предотвращающая попадание критически важных ресурсов в чужие руки.
Соглашение также предусматривает создание инвестиционного фонда на Украине с равным распределением взносов и управления между США и Украиной. Американские власти получат приоритет в закупке продукции, добываемой на украинской территории. При этом сделка не дает гарантий безопасности для Украины, передает «Радиоточка НСН».
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