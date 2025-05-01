Белый дом: США и Украина подписали сделку по природным ресурсам и созданию фонда

США и Украина подписали соглашение, которое охватывает совместные проекты в области природных ресурсов, включая минералы, углеводороды и развитие сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщили в Белом доме.

По условиям соглашения, если США решат приобретать эти ресурсы, они получат право первоочередного выбора или смогут назначить покупателя по своему усмотрению.

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В администрации американского президента подчеркнули, что экономическая безопасность тесно связана с национальной безопасностью, добавив, что это мера предосторожности, предотвращающая попадание критически важных ресурсов в чужие руки.

Соглашение также предусматривает создание инвестиционного фонда на Украине с равным распределением взносов и управления между США и Украиной. Американские власти получат приоритет в закупке продукции, добываемой на украинской территории. При этом сделка не дает гарантий безопасности для Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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