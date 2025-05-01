США и Иран отложили новый раунд переговоров по ядерной сделке

Переговоры между США и Ираном, запланированные на 3 мая, перенесены на более поздний срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, уточнив, что перенос связан с логистическими причинами. Новые даты встречи пока не согласованы.

В Тегеране подтвердили, что встреча откладывается. Переговоры проходят в непрямом формате при посредничестве Омана. Ранее три раунда уже состоялись — два в Маскате и один в Риме.