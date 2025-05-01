США и Иран отложили новый раунд переговоров по ядерной сделке

Переговоры между США и Ираном, запланированные на 3 мая, перенесены на более поздний срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, уточнив, что перенос связан с логистическими причинами. Новые даты встречи пока не согласованы.

В Тегеране подтвердили, что встреча откладывается. Переговоры проходят в непрямом формате при посредничестве Омана. Ранее три раунда уже состоялись — два в Маскате и один в Риме.

Иран заявил о готовности к ядерной сделке с США

США и Иран обсуждают условия возможной ядерной сделки. Речь идет о возобновлении соглашения 2015 года (СВПД), по которому Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие международных санкций.

США вышли из соглашения в 2018 году при президенте Дональде Трампе, после чего Иран начал отказываться от своих обязательств. С возвращением Трампа в Белый дом обсуждения активизировались — в марте он пригрозил военным и экономическим давлением, если Тегеран не пойдет на компромисс в ближайшие два месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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