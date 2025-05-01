Рубио призвал Европу активнее работать над завершением конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро заявил о необходимости более решительных действий со стороны европейских стран для достижения мира на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте США по итогам встречи.

Рубио положительно оценил роль Парижа в мобилизации поддержки Киева и содействии дипломатическому урегулированию, но отметил, что «одних заявлений недостаточно».