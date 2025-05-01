Рубио призвал Европу активнее работать над завершением конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро заявил о необходимости более решительных действий со стороны европейских стран для достижения мира на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте США по итогам встречи.

Рубио положительно оценил роль Парижа в мобилизации поддержки Киева и содействии дипломатическому урегулированию, но отметил, что «одних заявлений недостаточно».

Рубио: Эта неделя будет иметь критическое значение для украинского урегулирования

По его словам, Европе следует активнее задействовать реальные ресурсы и продемонстрировать политическую волю, чтобы ускорить завершение конфликта.

Также сообщается, что Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в тесной координации с Парижем и другими европейскими столицами и подчеркнул, что президент Дональд Трамп уделяет приоритетное внимание прекращению боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЕвропаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры