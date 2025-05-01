«Интервидение» соберет 25 стран, обсуждается участие США и Европы

Около 25 стран примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что расширить количество участников будет сложно из-за ограничений по времени на финальном концерте.

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября

Швыдкой также рассказал, что ведутся переговоры о возможном участии исполнителей из США и европейских стран. Он выразил уверенность, что некоторые из них могут решиться на участие.

Помимо этого, Швыдкой отметил, что конкурс привлекает внимание не только из-за своей профессиональной репутации, но и из-за высокой квалификации участников. По его словам, даже представители недружественных стран могут принять участие в конкурсе, поскольку «это не любительская сцена, а конкурс профессионалов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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