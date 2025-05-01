СМИ: Уиткофф отказался от предложения стать советником по нацбезопасности

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника президента по национальной безопасности. Он подчеркнул, что не ожидает предложения о назначении на этот пост, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу.

Ранее стало известно, что Уиткофф рассматривался как основной кандидат на замену Майкла Уолтца, который, согласно сообщениям американских СМИ, покинул пост советника по национальной безопасности.

СМИ: Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности

Однако, по словам источников, Уиткофф ясно дал понять, что не намерен занимать эту позицию.

Официальные комментарии из Белого дома по этому вопросу пока не поступали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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