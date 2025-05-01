СМИ: Уиткофф отказался от предложения стать советником по нацбезопасности

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника президента по национальной безопасности. Он подчеркнул, что не ожидает предложения о назначении на этот пост, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу.

Ранее стало известно, что Уиткофф рассматривался как основной кандидат на замену Майкла Уолтца, который, согласно сообщениям американских СМИ, покинул пост советника по национальной безопасности.