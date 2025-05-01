СМИ: США и Украина в рамках сделки по ресурсам подписали три документа

США и Украина заключили три соглашения в рамках сделки по использованию природных ресурсов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, подписание документов оказалось под угрозой срыва после инцидента, произошедшего в Белом доме 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом.

США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

В последующие недели Киев, по сведениям Politico, высказывал сомнения относительно условий основного экономического соглашения и двух дополнительных технических договоренностей.

Источники издания отметили, что Минфин США занял жесткую позицию по вопросу заключения сделки. В итоге стороны подписали все документы после того, как украинская сторона потребовала внести в них уточнения в последний момент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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