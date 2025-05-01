СМИ: США и Украина в рамках сделки по ресурсам подписали три документа

США и Украина заключили три соглашения в рамках сделки по использованию природных ресурсов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, подписание документов оказалось под угрозой срыва после инцидента, произошедшего в Белом доме 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом.