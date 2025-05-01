СМИ: США ожидают ратификации ресурсной сделки с Украиной в течение недели

США рассчитывают, что Верховная рада Украины ратифицирует сделку по добыче и использованию природных ресурсов в течение ближайшей недели. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщает телеканал Sky News.

Соглашение между США и Украиной, подписанное ранее, включает сотрудничество в области минералов и создания инвестиционного фонда.

США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко отметила, что в рамках сделки все ресурсы на территории Украины останутся в собственности и под контролем Киева. США, в свою очередь, смогут инвестировать в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Украине, например, поставок систем ПВО.

Документ, который должен быть ратифицирован украинским парламентом, закрепляет сотрудничество в сфере природных ресурсов между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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