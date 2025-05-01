СМИ: США ожидают ратификации ресурсной сделки с Украиной в течение недели

США рассчитывают, что Верховная рада Украины ратифицирует сделку по добыче и использованию природных ресурсов в течение ближайшей недели. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщает телеканал Sky News.

Соглашение между США и Украиной, подписанное ранее, включает сотрудничество в области минералов и создания инвестиционного фонда.