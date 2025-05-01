СМИ: США ожидают ратификации ресурсной сделки с Украиной в течение недели
США рассчитывают, что Верховная рада Украины ратифицирует сделку по добыче и использованию природных ресурсов в течение ближайшей недели. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщает телеканал Sky News.
Соглашение между США и Украиной, подписанное ранее, включает сотрудничество в области минералов и создания инвестиционного фонда.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко отметила, что в рамках сделки все ресурсы на территории Украины останутся в собственности и под контролем Киева. США, в свою очередь, смогут инвестировать в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Украине, например, поставок систем ПВО.
Документ, который должен быть ратифицирован украинским парламентом, закрепляет сотрудничество в сфере природных ресурсов между двумя странами, передает «Радиоточка НСН».
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