Россияне назвали пикники главной тратой на майские праздники

Большинство россиян планируют потратить деньги на пикники и поездки в майские праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Сравни». Согласно результатам исследования, 61% респондентов назвали организацию отдыха на природе основной статьей расходов на длинные выходные.

Данные опроса, проведенного среди 1500 совершеннолетних россиян по всей стране, также свидетельствуют, что 14% участников собираются тратить деньги на путешествия или покупку товаров для дачи, а 11% — на кафе, рестораны и культурные мероприятия. Более половины опрошенных (53%) предпочитают проводить праздники дома с семьей. Каждый четвертый выбирает отдых на даче или за городом, 13% остаются в городе и посещают парки, а 9% планируют поездки по России или за рубеж.

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По расходам 40% респондентов рассчитывают уложиться в сумму до 5000 рублей, тогда как 12% планируют потратить от 5000 до 10 000 рублей. По 7% опрошенных указали бюджеты от 10 000 до 30 000 и выше этой суммы. Еще 32% пока не определились с расходами.

Также выяснилось, что 36% участников опроса стараются следовать заранее составленному бюджету, 40% ориентируются на примерные суммы, а четверть респондентов не контролируют траты и расходуют средства по ситуации. Лишь 10% намерены прибегнуть к кредитам или займам, ещё 9% пока не приняли решение, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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