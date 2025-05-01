Россияне назвали пикники главной тратой на майские праздники

Большинство россиян планируют потратить деньги на пикники и поездки в майские праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Сравни». Согласно результатам исследования, 61% респондентов назвали организацию отдыха на природе основной статьей расходов на длинные выходные.

Данные опроса, проведенного среди 1500 совершеннолетних россиян по всей стране, также свидетельствуют, что 14% участников собираются тратить деньги на путешествия или покупку товаров для дачи, а 11% — на кафе, рестораны и культурные мероприятия. Более половины опрошенных (53%) предпочитают проводить праздники дома с семьей. Каждый четвертый выбирает отдых на даче или за городом, 13% остаются в городе и посещают парки, а 9% планируют поездки по России или за рубеж.