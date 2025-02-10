СМИ: В Харьковской области остановлена добыча газа
10 февраля 202502:01
В посёлке Водяное Харьковской области остановлена добыча газа на месторождении, сообщает «Страна.ua».
Это связано с полной потерей оборудования и производственных мощностей. Также авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.
Установка принадлежала украинской компании «Системоинженеринг».
Ранее стало известно, что удары со стороны ВС России по энергетической инфраструктуре Украины привели к замедлению темпов добычи газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru