СМИ: В Харьковской области остановлена добыча газа

В посёлке Водяное Харьковской области остановлена добыча газа на месторождении, сообщает «Страна.ua».

Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры

Это связано с полной потерей оборудования и производственных мощностей. Также авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.

Установка принадлежала украинской компании «Системоинженеринг».

Ранее стало известно, что удары со стороны ВС России по энергетической инфраструктуре Украины привели к замедлению темпов добычи газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаГаз

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