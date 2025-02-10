СМИ: В Харьковской области остановлена добыча газа

Это связано с полной потерей оборудования и производственных мощностей. Также авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех окрестных месторождений.

Установка принадлежала украинской компании «Системоинженеринг».

Ранее стало известно, что удары со стороны ВС России по энергетической инфраструктуре Украины привели к замедлению темпов добычи газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

