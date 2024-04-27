Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры

Объекты газовой инфраструктуры на Украине получили повреждения. Об этом сообщила в соцсетях украинская компания «Нафтогаз».

На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС

О каких объектах идет речь, не уточняется. Также «Нафтогаз» не приводит данные о местонахождении инфраструктуры и характере повреждений.

«Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам группы», — пообещали в компании.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве на трубопроводе в Харьковской области. Отмечалось, что столб пламени составлял около 70 метров.

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ФОТО: РИА Новости
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