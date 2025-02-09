СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам

Удары со стороны ВС России по энергетической инфраструктуре Украины привели к замедлению темпов добычи газа, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко.

Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры

По его словам, атаки на компрессорные станции привели к тому, что Киев не может добывать необходимое количество газа с месторождений.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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