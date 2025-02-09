СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
9 февраля 202502:01
Удары со стороны ВС России по энергетической инфраструктуре Украины привели к замедлению темпов добычи газа, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко.
По его словам, атаки на компрессорные станции привели к тому, что Киев не может добывать необходимое количество газа с месторождений.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru