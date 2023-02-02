Европарламент призывает направить Киеву ракеты большой дальности и боевые самолеты
Европарламент принял резолюцию, в которой призывает правительства государств Евросоюза рассмотреть возможность поставок на Украину ракет большого радиуса действия и боевых самолетов. Документ приурочен к саммиту ЕС – Украина, сообщает РИА Новости.
В резолюции также приветствуется решение отдельных стран направить Киеву боевые танки, кроме того в ней говориться, что Европарламент настаивает на скорейшей подготовке украинских военных управлению новейшей техникой.
Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
Ранее как сообщала НСН Украина требует у Запада 24 истребителя.
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