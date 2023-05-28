СМИ: в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, сообщает РИА Новости.

Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины

Сигнал тревоги также прозвучал на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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