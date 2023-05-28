СМИ: в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
28 мая 202301:01
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, сообщает РИА Новости.
Сигнал тревоги также прозвучал на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru