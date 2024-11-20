СМИ: В Днепропетровске и Прилуках прогремела серия взрывов
20 ноября 202401:02
В Днепропетровске на Украине произошло взрывы, сообщает РИА Новости.
Это случилось на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в городе Прилуки Черниговской области.
Ранее в районе Киева произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Днепропетровске и Прилуках прогремела серия взрывов
- На Украине предложили упразднить пост президента
- Пентагон: США не воюют с Россией по ядерному оружию
- В ООН обеспокоились после ударов ATACMS по Брянской области
- Суд в США отменил приговор к казни для женщины, осужденной 16 лет назад
- Госдеп: США не планируют менять ядерную стратегию после обновления доктрины РФ
- Вучич: Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены
- Байден не подтвердил разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по России
- Беспилотники атаковали предприятие в Воронежской области
- Минтранс предложил повысить минимальный возраст для управления электросамокатами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru