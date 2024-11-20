СМИ: В Днепропетровске и Прилуках прогремела серия взрывов

В Днепропетровске на Украине произошло взрывы, сообщает РИА Новости.

В Киеве прогремели взрывы и начались перебои с электроснабжением

Это случилось на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в городе Прилуки Черниговской области.

Ранее в районе Киева произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:ВзрывыУкраина

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