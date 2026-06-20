Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп сообщил о попытке вандалов обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Как отметил политик, несколько дней назад злоумышленники уничтожили газон рядом с прудом и «сделали все возможное, чтобы повредить внутреннее покрытие, которое недавно нанесли». Также вандалы применили химические вещества, чтобы привести водоем в негодность.
По словам Трампа, злоумышленники нанесли ущерб лишь на небольшом участке пруда. Президент пообещал, что все будет восстановлено.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что планирует посетить Турцию и Китай.
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