Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп сообщил о попытке вандалов обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Как отметил политик, несколько дней назад злоумышленники уничтожили газон рядом с прудом и «сделали все возможное, чтобы повредить внутреннее покрытие, которое недавно нанесли». Также вандалы применили химические вещества, чтобы привести водоем в негодность.

По словам Трампа, злоумышленники нанесли ущерб лишь на небольшом участке пруда. Президент пообещал, что все будет восстановлено.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что планирует посетить Турцию и Китай.

