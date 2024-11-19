СМИ: В районе Киева произошли взрывы

В районе Киева произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».

СМИ: В Киеве и Одессе произошли взрывы

В настоящее время в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о массированном ударе ВС РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры