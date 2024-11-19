СМИ: В районе Киева произошли взрывы
19 ноября 202405:16
В районе Киева произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное».
В настоящее время в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о массированном ударе ВС РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru