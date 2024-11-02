В Киеве прогремели взрывы и начались перебои с электроснабжением

Взрывы прогремели в Киеве и области. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным Telegram-канала «Политика страны», украинскую столицу атаковали беспилотники, обломки аппаратов упали в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах.

Как сообщил канал «Общественное», в городе работали средства ПВО. В свою очередь, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что после взрывов к Киеве начались перебои с электроснабжением.

Позже в украинских СМИ появилась информация о новых взрывах в столице. В частности, хлопки прозвучали в районе Лукьяновки.

В октябре на Украине сообщали о взрывах в Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области.

